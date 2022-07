PÄEVA TEEMA | Karl Sander Kase: punamonument on punamonument. Ka Maarjamäel

Maarjamäele sarnanevaid memoriaalikomplekse rajati nõukogude ajal mitmel pool ning eriti suurejoonelised on monumendid, mis rajati okupeeritud ja vallutatud aladel. Mälestusmärk, mis on rajatud okupatsioonirežiimi poolt „neile, kes võitlesid Eesti vabaduse eest“ on okupatsiooni põlistav sümbol. See on ilmselge ning seda ei maksa looritada ilusa jutuga sellest, kuidas mõnele linnakodanikule on see meeldiv ajaveetmise paik. Maarjamäe memoriaali kompleks terviklikult on rajatud punamonument ning selle taastamist ei saa aktsepteerida, küll tuleb seal tagada inimeste ohutu liiklemine.