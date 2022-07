JUHTKIRI | Maksurahu aeg saagu ümber

Praegu erakonda loovad Parempoolsed kutsuvad endaga ühinema hüüdlause „Peatame sotsialismi“ all. Kas valijad selleks mandaadi annavad või mitte, näeme tuleva aasta märtsis, aga see on neil küll õige jutt, et Eesti poliitikas domineerib praegu laialijagamismeelsus. Toetamisorgiale katteallikate leidmise tähtsusest räägitakse heal juhul opositsioonis olles, aga võimul olles enam eriti mitte.