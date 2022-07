KAART | Hersonit okupeerivad Vene väed on tagalast praktiliselt ära lõigatud

Kõige väärtuslikum tugipunkt on Hersoni oblastikeskus, mida Venemaal on vaja Mõkolaivi ja Odessa suunal edasitungimiseks ja Ukrainal omakorda ülejäänud okupeeritud alade ja Krimmi poole tungimiseks. Juuli keskel soovitasid Ukraina võimud tsiviilelanikel võimalusel Hersoni vabastamislahingute eest lahkuda. Väiksem pealetung on juba käimas, kolmapäeval teatasid ukrainlased Andrijivka ja Lozove külade hõivamisest Hersonist kirdes. Sõjauuringute Instituut (ISW) on märkinud, et tegelikust rinde liikumisest saadakse teada alles tugeva viivitusega ja nii on ka kaardile märgitud vaid umbkaudne kontrolljoon.