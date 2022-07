Maris Lauri: tundub, et praeguses valitsuses peavad mõned inimesed väga kiire õppimise ja käitumiskorrektsiooni ette võtma

Kuidas riik põhimõtteliselt toimib, st mis on valitsuse ja ministri roll, mis riigikogul, keskpangal, presidendil, soovitavalt ka õiguskantsleril, riigikontrolöril, kohtutel, omavalitsustel. See tähendab ka väga selget arusaamist, mis on nende omavahelised põhiseaduslikud suhted, kes mida otsustab ja kes kellele, mida saab ette öelda.