Karmo Tüür: vene „raššism“ määratleb Ukrainlasi kui vähem väärtuslikku rahvust

Kuigi geopoliitika mõistena on ilmselt paljudele tuttav mõiste, siis tutvustan siiski mõne sõnaga selle sisu. Tublisti lihtsustatuna räägib see geograafilisest ettemääratlusest, mille kohaselt mingi (suur-)riigi piirid peavad ulatuma loomulike, looduslike piirideni, nagu mered, mäed vms. See, et maa-alal võivad elada erinevate keelte ja kultuuridega rahvad, pole üleüldse oluline. Nad lihtsalt peavad alluma geopoliitilisele determineeritusele ja suurvõimu vägevusele, nagu lambad või küülikud, kes võivad küll elada mõisahärra pargis, kuid kelle arvamust mitte keegi ei küsi.