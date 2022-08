Vadim Štepa: tuntud politoloog ennustab, et Venemaa laguneb Kremli tahtest sõltumatult ja Eesti saab tagasi Tartu rahu järgsed piirid

Pärast Nõukogude Liidu varisemist lootsid paljud, et tema järeltulijast Vene föderatsioon ühineb demokraatlike riikide perega. Ainult et ta hakkas koheselt arenema uue impeeriumi suunas. See kõik leidis aset juba Jeltsini ajal, kui viimane jättis Nõukogude väed Moldova Transnistriasse, viis „rahuvalvajad“ Gruusiasse ning alustas koloniaalsõda iseseisvuse välja kuulutanud Tšetšeenia vastu, mis keeldus kirjutamast 1992. aastal alla föderatsioonilepingut.