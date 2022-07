Valentina Bortnovski: gaasikärped võivad seada ohtu toidujulgeoleku

Olukorda võimendab teadmine, et Eestis ühiskond peab toime tulema enam kui 20-protsendilise inflatsiooniga. LNG terminali ehitus käib ja elektrituru reform on teostamisel, kuid me ei tea, milliseks kujuneb külmaperioodil gaasi ja elektri hind. Halgudega maja kütvad inimesed peavad kõik täie rauaga kinni maksma. Riik ei saa neile selga keerata.