JUHTKIRI | Keskerakond tegi seda Tallinnas jälle

Halb näeb välja ka see, et Keskerakond ei pidanud vajalikuks oma koalitsioonipartnerit – sotsiaaldemokraate – Novikovi karjääripöördest teavitada. Teisisõnu käitusid linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Novikov nii, nagu juhiks Keskerakond Tallinna endiselt üksi.

Novikovi ametivahetust ei saa pidada karjääris edasisammuks, pigem on tegu sammukesega tagasi – tema palk jääb umbes samaks, aga Eesti pealinna abilinnapea ametinimetus on uhkem ja silmapaistvam kui TLT juhatuse liikme oma. Nii et Novikovi jutt soovist lihtsalt karjääripööre teha võib olla siiras. Samuti on usutav, et varasem ettevõtte nõukogu esimeheks olemine andis võrreldes teiste kandidaatidega parema stardipositsiooni kompetentsi poolest.