Toomas Alatalu: Shanghai koostööorganisatsioonist saab anti-ÜRO?

Täpsustuseks sedagi, et SCO tippkohtumine toimub 15. – 16.septembril Samarkandis (Usbekistan on praegu SCO eesistujariik) ja tema laienemisest räägiti ka BRICS-i (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika) Pekingist juhitud videotippkohtumisel juunis, räägiti Venemaa-Türgi-Iraani tippkohtumisel juulis Teheranis, räägiti Lavrovi äsjasel turneel Egiptus-Etioopia-Uganda-Kongo. Räägiti, et kindlalt väita – Kremlil on suur soov näidata, et praeguse Ukraina sõja ajal tema positsioonid maailmas tugevnevad, sest uued riigid astuvad organisatsioonidesse, kus Venemaa n-ö ees. Täiskindlust pole – Taškendis mööndi, et Iraani staatus tõuseb, aga täisküpsusest jääb nagu puudu. Mõistagi sõltub see mainit Araabia riikide hoiakust ja tasub lisada, et Lavrov esines Kairos ka Araabia Liiga peakorteris. Kremli pika sihikuga mängu tööriistaks on Lukašenka juhitud Valgevene. Tasub mäletada Putini-Lukašenka ühisdessanti 12. aprillil Hiina piirile Kaug-Itta, mille arendamisest tahab Minsk nüüd kaasa lüüa. Just pärast seda väisangut hakatigi rääkima Valgevene liitumisest SCO-ga ja nüüd ongi kõigi silme ees muljetavaldav uus geopoliitiline konstruktsioon – SCO, mis küünib Valgevenest Vaikse ja India ookeanini!