Kudumidisainer Anu Sirkas: igaüks võiks elus korragi proovida õmmelda või kududa

Anu Sirkase esimesed sammud moekunstnikuna said alguse lapsepõlves, kui tuli ise oma Barbie-nukkudele riideid õmmelda. „Rohkem küll traageldatud ja väga koledasti, aga rõõm oli näha, kui mingisugunegi riidetükk sai nukule selga,“ meenutas ta. Samuti meeldis Anule olemasolevatest riietest nukkudele komplekte kokku stiliseerida või koos õega endile sukkpükse pähe sättida, et pikkade kiharate olemasolu teeselda. „Oo, me olime moekad! Ja veel mäletan lapsepõlvest, kuidas ema ja vanaema hoogsalt sokke ja kindaid kudusid.“