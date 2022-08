„Nad ähvardasid tappa mu vanemad!“ Taliban vilistab naiste õigustele ning sunnib neid abielluma

Afganistani ametnike sõnul võib riigis varsti de facto kehtida naistel igasuguse hariduse omandamise keeld. Talibani võimule saamisest alates on naiste keskkoolidesse astumine peatatud, kuid kõrghariduse osas taolist otsust pole tehtud. Riigi haridusameti pressiesindaja Maulawi Ahmed Taqi avaldab lootust, et haridusministeerium olukorra lahendab, vahendab The Guardian.