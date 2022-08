Märt Läänemets: miks Peking närvitseb USA kõrge poliitiku võimaliku Taiwani visiidi pärast?

Ameerika Ühendriikide ja Hiina niigi halbadele suhetele on viimasel paaril nädalal teravaid toone lisanud teade USA Senati esindajatekoja spiikri demokraat Nancy Pelosi plaanitavast visiidist Taiwani. Hiina pool on hoiatanud USA-d „tulega mängimast“ ja ähvardanud teda kõige tõsisemate tagajärgedega, kui visiit peaks teoks saama. Seni on sõnalistele ähvardustele lisandunud Hiina sõjalaevade tuleõppus Taiwani väinas. See toimus möödunud laupäeval, vaid paar päeva pärast Bideni ja Xi telefonivestlust, mille üksikasjalikku sisu pole avaldatud.