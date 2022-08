2008. aastal hakati Vilniuse kesklinna ehitama Moskva ja Leedu kultuurikeskust, mida nimetatakse Moskva Majaks. 2016. aastal pandi ehitustööd pausile, sest maja ehitati kõrgemaks kui detailplaneeringus lubatud. Ühtlasi küsisid kohalikud geopoliitiliste murede tõttu, kas sellist hoonet on üldse Leetu vaja. Nüüd on teada, et poolik maja lammutatakse, aga enne jõudis eestlane Mihkel Joala kanda sellele suure kunstiteose. Ta tegi seda grafitiprinter Albertiga, mis ronib mööda majaseina muudkui üles-alla nagu tragi ämblik ja teeb veeruhaaval pildi valmis.