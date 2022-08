Veipimisplahvatus. Koolid ägavad, aga katse tõestab, et keelatud kauba tee alaealisteni on valla

Eestis on keelatud e-sigarette internetis müüa, ent välismaalt võib need kätte saada alaealinegi. Selleks pole vaja teha muud kui oma vanuse kohta valetada.

15-aastasel Anetel on isiklik internetis ostlemist võimaldav pangakaart nagu paljudel tema eakaaslastelgi. Muud polegi vaja, et saada vabalt valitud kogus ühekordseid e-sigarette pakiautomaati, ilma et keegi ostja vanust päriselt kontrolliks. Anete osales Eesti Päevalehe ajakirjanduslikus eksperimendis, ent sama lihtsasti saab nikotiinipulgad kätte mistahes noor või ka laps, kel erinevalt meie katsealusest on vähegi soovi päriselt e-sigaretti tarvitada.