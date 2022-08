KOLUMN | Mihhail Šiškin: igaühele oma Putin. Kas iha poliitilise maskuliinsuse järele saab üldse välja ravida?

Aastaid oli nii, et kui taksojuht ükskõik millises maailma paigas sai teada, et olen venelane, hõikas ta kohe naerulsui: „Putin!“ ja visaks pöidlad püsti. Ma pole suutnud taksojuhtide Putini-armastust kuidagi mõista. Oli vaid selge, et jutt käib erisugustest Putinitest. Minu Putinit ei saa armastada. Taksojuhtide Putinid olid loodud nende oma näo järgi.