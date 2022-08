Valitsusjuhitool on Liz Trussil haardeulatuses. Lubadusi täita on raskem

Kampaania käigus Trussi toetajatele alla jäänud kaubandusminister nimetas teda nüüd „lootuse kandidaadiks“, kelle julget majandusplaani riik hädasti vajab. „Kes mõiste kõige paremini, miks on vaja elukallidusega kimpus inimesi aidata?“ päris Mordaunt. „Kes suudab meie oponentidest kõige paremini jagu saada? Konkursi alguses ei osanud ma neile küsimustele vastata, ent nüüd tean, keda usaldada – see on Liz Truss.“