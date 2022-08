Valdur Mikita: inimene on ju tegelikult amööb

Saates „Eesti eso“ vaadati seekord metsa poole. Teatavasti on eestlase mõttemaailm männikäbikujuline ning lageraiet nähes hakkab meil kõhus keerama. Miks see nii on ja kuidas me oma kultuuriruumi säilitada saaksime? Kas saekaatrist palke välja pumbates suundume katastroofi poole?