Sõna „neeger“ kadumine pole eesti keele lõpp

Vormelisõitja Jüri Vipsi rassismiskandaal on taas päevakorda tõstnud küsimuse, kas n-tähega sõna on sobilik kasutada või mitte. Pooldajad rõhuvad kohalikule kultuurikontekstile ja sellele, et eesti keeles pole sõnal halvustavat tähendust. Niimoodi inimesed omavahel räägivadki, milles üldse küsimus! Vastased jällegi väidavad, et kaasaegses maailmas on sõna kasutamine lubamatu, sest see on solvav.