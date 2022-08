VIDEO | Taiwani sõnul reageeris Hiina armee Pelosi visiidile mere- ja õhublokaadiga

Pelosi ütles, et visiit Taiwanile on mõeldud selleks, et teha ühemõtteliselt selgeks, et USA ei hülga demokraatlikult valitsetud saart. „Me oleme uhked meie püsiva sõpruse üle,“ ütles Pelosi kohtumisel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga Taiperi presidendipalees, vahendab CNN. „Praegu, rohkem kui kunagi varem on solidaarsus Taiwaniga otsustav ja see on sõnum, mille me täna siia toome,“ lisas Pelosi.