Põgenike toiduabi projekt sai tänu annetajatele uue hoo sisse

Pärast artikli ilmumist ja info levimist kasvas ühe päevaga annetuste maht 20 000 euro võrra. Nüüdseks on raha kogunenud juba üle 32 000 euro. „See võttis sõnatuks,“ ütleb projekti eestvedaja Triinu Tikas, kelle sõnul on nüüd vabatahtlikel olnud käed-jalad tööd täis, et abivajajaid taas uue hooga aidata. Kui enne annetuste tulva tuli abiküsijad ootele panna ja uusi enam nimekirja panna ei saanud, siis nüüd on nimekirjad taas valla.

Nüüdseks on aidatud 284 peret üle 50 eurose toidukorviga ja raha on kulunud 15 045 eurot. Abi organiseerimisega tegeleb seitse vabatahtlikku.

„Teadlikkus meie projektist on kasvanud ja mitmed inimesed pöördusid meie poole, et saada otsekontakti mõne perega, et neid siis juba otse aidata,“ kirjeldas Tikas.

Projekti FB lehelt https://www.facebook.com/Toidukorvid saab näha pildigaleriid ja tänusõnu, mis abisaajad pärast toidukorvi kättesaamist on saatnud.

Tikase sõnul pöördub põgenikke nende poole endiselt, palju pöördutakse ka korduvalt. „Kirjeldatakse, et abi on saadud 1-2 kuud tagasi ja abivajadus on alles. Üldjuhul me ikka pakume ühekordset abi, aga kui selgitamisel tundub, et konkreetne juhtum on tõesti keerulisem, siis vahel oleme ka uuesti aidanud,“ kirjeldas Tikas. „Ukraina põgenikke on Eestis juba väga palju ja tahame olla valmis toetamaks nii paljusid hädas olijaid kui võimalik. Kütteperiood ka alles ees.“

Abiprojekt jätkub seni, kuni jätkub Eesti inimeste soov seda toetada.

Projekti saab jätkuvalt toetada siin.