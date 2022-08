Venemaal tekkis probleem sellest, et inimesi meelitati lepingu alusel sõtta minema ühekordse rahasummaga, mille sai kohe lepingu sõlmimisel (see summa varieerub erinevates kohtades 200 000 - 30 0000 rubla vahel). Paraku lõppes asi tihti sellega, et suure summa korraga kätte saanud inimesed hakkasid jooma, väljaõpe jäi seetõttu puudulikuks ning sellisena saadeti nad sõtta.