Lauri Hussar: kõige kohutavam pilt meie pere fotoalbumis

Lisaks sellele, et punamonumendid on võõra ülemvõimu tähised, on nad ka Eestis korda saadetud terrori ja kuritegude sümbolid ja sellisena on need meie avalikku ruumi täiesti sobimatud. Seetõttu ei saa nõustuda ka kõigi nende arvamusavaldustega, et Ukraina sõja puhkemisel on punamonumentide sümbolväärtus muutunud ja nii ei sobi nad enam sellisena püsti seisma.