Marko Mihkelson: Taiwani edasised sündmused mõjutavad vahetult Eesti julgeolekut

Hiina president Xi Jinping, kes ootab mõne nädala pärast parteikongressil tagasivalimist, on seadnud eesmärgiks Taiwani üle kontrolli kehtestamise hiljemalt aastaks 2049. Praeguste arengute kontekstis on rahumeelne ühinemine äärmiselt vähetõenäoline. Hiina jälgib väga tähelepanelikult Ukrainas toimuvat. Kui (lääne)maailm peaks kasvõi osaliselt aktsepteerima Vene vallutussõjas piiride nihutamist jõuga, lisab see Pekingile argumente oma eesmärgi nimel jõudu rakendada.