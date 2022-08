Nancy Pelosi visiidi tagajärjed on piirdunud teravate avalduste ja jõudemonstratsioonidega, ent pinged Kirde-Aasias on ikka muret tekitavalt tugevad. Hiina ähvardustest hoolimata Taiwanile lennanud USA esindajatekoja spiiker lubas edaspidigi toetada sealset demokraatiat, ehkki see ei tähenda tema sõnul Taiwani riikluse tunnustamist.