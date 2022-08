Toomas Jürgenstein: sõjaaja seadused. Jäägem inimlikuks ka ülima kurjuse palge ees

Sain artikli pealkirjaks inspiratsiooni Vana-Hiina mõttetarkade Sun Zi ja Sun Bini raamatust „Sõja seadused“, mis Märt Läänemetsa tõlkes on ka meie lugejateni jõudnud. Ma ei tea, kas ma kõike nüansse selle klassikalise raamatu sisust suutsin taibata, kuid selle keskne mõte – sõda on hädaabinõu, mida tuleb rakendada üksnes siis, kui muud võimalused puuduvad – on mulle lähedane. Teine mõte, et kui siiski tuleb sõdida, siis tuleb seda teha mõistusega ja elusid säästes, on suuresti Ukraina poolel ka rakendatud.