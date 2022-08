PÄEVA TEEMA | Tarmo Jüristo: Parvel Pruunsild on otsekui vaese mehe George Soros

Kuulsin millalgi Eesti poliitika konservatiivsemalt poolelt (“usaldusväärtselt allikalt“, nagu öelda tavatsetakse) märkust, et „liberaalide jaoks on Pruunsild nagu konservatiividele Soros“. Mõte selle remargi taga oli see, et nii, nagu konservatiivide kaugem äär kujutab endale ette, kuidas Soros niite tõmmates maailma oma raudses haardes hoiab, kipuvad liberaalid omakorda Parvel Pruunsillast mingit tonti maalima — ning mõlemad pooled on üheaegselt omaenese veendumuses kindlad ning peavad teise poole oma naeruväärseks.