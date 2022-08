ARVUSTUS | Alkoholism, perevägivald ja kustumatu lootus

2021. aasta linateos „Vanad head ajad“ imponeeris mulle aga tugevamalt. Tegemist on Poola filmiga, mille tegevus toimub „ajaloo lõpus“: kui nõukogude aeg siirdub kapitalismi. See on kultuuriruum, millega on lihtne suhestuda: figureerivad legod, Nirvana, kassetid ja VHS, mis on tänapäevalgi laialt tuntav 1990-ndate nostalgia. Uude ajastusse sattunud inimeste hämmastus Ameerika kultuuriimperialismi tarbekülluse üle pakub filmi raskele põhiteemale – alkoholism ja perevägivald – koomilist vaheldust.

Nalja, kuid elulist äratundmist pakub ka noorte armastus ja lapstegelaste elutarkus, mis enda kindlameelsuses on vaimult teravamgi kui vanemate oma. Vanemaid painavad juba eluraskused ja kunagise enesekindluse tugipostid on kõik ammu vankuma löönud. Filmi tonaalsus on aga kirevalt värviline ja muusika kaasatõmbav: korduvalt kasutatakse Chris de Burghi 1986. aasta hitti „The Lady in Red“. Just see emotsioonide vaheldus teeb „Vanad head ajad“ mõjusaks filmiks.