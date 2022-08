JUHTKIRI | Eesti poliitika ei tohi olla äraostetav

Pruunsilla praegune ebaproportsionaalselt suur mõju riigi kursile paneb taas mõtlema ohule, et Eesti poliitika võib minna kohalike oligarhide või vaenulike välisriikide käpa alla. Pruunsilda oligarhiks nimetada on küllap ülepingutamine. Pigem on ta, nagu Tarmo Jüristo ütleb, „vaese mehe Soros“ – muidugi selle vahega, et ta on maailmavaatelt konservatiiv ja mastaabilt Eesti, mitte globaalse tasandi „suunamudija“.