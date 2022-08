Keit Kasemets: elektrihindade laustoetamist ei maksa kaaludagi

IMF (rahvusvaheline valuutafond – toim) avaldas eile blogipostituse Euroopa energia hinna dotatsioonidest. Enamik Euroopa riike on energia hinda alla surunud laiaulatuslike toetusmeetmega: subsideerimine, maksulangetused ja kontrollitud hind. IMFi analüütikute sõnum on lihtne: Euroopa ei jõua praegu juba kehtivaid ja otsustatud lausalisi toetusi kinni maksta. Või vähemalt läheb see väga kalliks, mitmes riigis üle 1,5% SKPst.