Peterburi Jaani kiriku arved said pärast kuudepikkust peamurdmist makstud

Esimesel võimalusel külla

Salumäe kinnitas, et koostöö ministeeriumitega on tihe ja võetakse samm korraga. „Kiirustada pole mõtet, olen ise Venemaa tööga seotud juba 1970-ndatest peale, kui alustasin seal soomekeelset tööd. Need inimesed on nii kaua aega tuttavad ning olukorrad on aja jooksul muutunud,“ kõneles ta. Salumäe pole koroona-aja algusest saanud Peterburis käia, nüüd esitati talle viisakutse ja piiskop plaanib esimesel võimalusel sinna minna. „Kõnelesin nädala alguses Ingeri piiskopiga ja leppisime kokku, et tegutseme sammhaaval. Samuti oli möödunud pühapäeval pikem jutuajamine vabariigi presidendiga [Alar Karisega], ta on informeeritud sellest protsessist,“ märkis piiskop.