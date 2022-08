SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa läheb mitmes suunas korraga pealetungile

Analüütik Ivan Stupaki andmetel on Dnepri läänekaldale koondatud 90% Venemaa armee Ukrainas asuvatest dessantväelastest ja see viitab selgelt, et Venemaa plaanib minna pealetungile, võimalik et isegi mitmes suunas korraga. Stupaki enda arvates on kõige reaalsem suund Nikopoli peale, et sealt edasi liikuda Zaporižžja peale, lootuses, et Zaparižžja suunalt pealetungi alustavad väeüksused oleksid ka edukad.