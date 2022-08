KULTUURIBIIT | Näitleja Piret Krummi playlist

Näitleja ütleb, et iga uue rolliga tuleb tema ellu uut muusikat, mida avastada. Nii jõudsid ka „Sitsi Silentiumi“ puhul Krummi juurde lood, mis toetavad lavastuse teemasid ja tema rolli selles. „Sitsi Silentium“ esietendus eelmisel suvel ning augustist 2022 mängitakse seda jälle Balti manufaktuuris.

Allpool on kümme lugu, mis Piret Krummi rolliloomet lennukamaks tegid. Kogu list on kuulatav siit.

1. Rival Sons, „Electric Man“

Lugu, mida sai kuulatud enne hommikusi proove. Tolleaegse tööstusrevolutsiooni kangelannade hommikune virgutusvõimlemine. Annab tugeva energialaengu, et päevale vastu astuda.

2. Pj Harvey, „Down By The Water“

Nimiosaline Elviine Raam kõlab selle looga hästi kokku.

3. Mari Samuelseni esituses Vivaldi „Summer“

Vivaldi Mari Samuelseni esituses on maksimaalselt lummav. Kuulasin seda kontserti tavaliselt enne etenduse algust lava taga. See aitab mul hetkesse kohale jõuda ning peidab endas mingit ürgset hingust, mis kannab mind läbi etenduse.

4. Hole, „Doll Parts“

Tuus lugu, mis sobib kuidagi Balti Puuvillavabriku kitlites naistööliste hingeeluga.

5. Nirvana, „Smells Like Teen Spirit“

„Sitsi Silentiumi“ trupis on koos palju noori naisi, kes oma energia, sõjakuse ja januga meenutavad noorust. Kisame ebaõigluse üle koos!

6. Elvis Presley, „Heartbreak Hotel“

Käib minu jaoks kokku lavastuse teise vaatusega. Sobib üksikutele südametele.

7. Joan Jett & the Blackhearts, „I Hate Myself For Loving You“

Tõstab tuju ja pulssi.

8. Ane Brun, „All My Tears“

See lugu on nii kerge voolavusega ja samas hingemattev. Meenutab, et ka rasketel aegadel läheb elu edasi.

9. Nina Simone, „I Want A Little Sugar In My Bowl“

Tegelase sisemonoloogi toetav lugu. Kõik, mida soovin, on natuke magusam elu!

10. Pj Harvey, „This Is Love“

Tsiteerin: „Kui vaatajad on meie vastu head, me püüdmine teeb tasa tüki vead.“