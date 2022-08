Paljud elatist maksma pidanud vanemad on läinud kohtusse, et nad saaksid uue korra järgi kehtivat summat maksta. Veel möödunud aastal oli miinimumelatis pool miinimumpalka, nüüd lähtutakse uuest valemist. Kohtutee on vaja jalge alla võtta eriti siis, kui vanemad on varem kohtu kaudu jõudnud elatise summas kokkuleppele ja üks neist soovib nüüd uue korra järgi kehtivat miinimumi maksta.