Kremli juhtnöörid käsivad meedial Putinit võrrelda Aleksander Nevskiga, kes on võitluses lääne ateismi vastu

Meduza sai enda valdusesse riigivõimude „soovituslikud eeskirjad“ meediajaamadele, kuidas edaspidi agressiooni Ukrainas (tuntud ka kui „erioperatsioon“) ja president Putinit korrektselt käsitleda. Nimelt leiab Kreml, et Putini näol on selgelt tegu tänapäevase versiooniga Aleksander Nevskist ning sõda „ukronatside“ vastu on võrreldav ristisõjaga.