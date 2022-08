Leon Glikman: „hundid söönud, lambad terved“ huvidekonfliktis Petersoni puhul ei kehti

Ajakirjanduses on arutelu leidnud küsimus, kas üheksa aastat Ametühingute Keskliidu juhiks olnud Peep Peterson võib tegutseda tervise- ja tööministrina. Peaminister Kallas on põhjendatult möönnud, et ta näeb probleemi lobireeglite hea tava võimalikus rikkumises, kuna minister läheb otsustama valdkondade üle, kus ta on olnud huvigruppide esindaja. Peterson ise nii ei arva: ta on väitnud, et pole lobist olnudki ja lobireeglid on sellisel kujul üleüldse tarbetu takistus pädevate inimeste kaasamisel avalikku teenistusse.