Andrei Illarionov: USA luure eksitab avalikkust. Viie kuu pärast on Ukraina suurtükivägi otsas

Alates 10. märtsist on nii Ukrainas kui Läänes korduvalt räägitud kohe-kohe algavast Ukraina vastupealetungist, kuid see on kogu aeg edasi lükkunud. Miks, seda selgitab Illarionovi sõnul sõja baasvalem – sõjaliste potentsiaalide vahekord. Praegune vahekord ei luba Ukrainal läbi viia edukat vastupealetungi okupeeritud alade vabastamiseks, see on reaalsus. Poleks midagi rohkem eksimuslikku, kui praeguse vahekorra juures annaks keegi käsu vastupealetungile minna, see tooks kaasa suure vere.