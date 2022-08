Illar Luht: Ungari venemeelsuse taga seisab iidne kokkulepe. Ohtlikuks peetakse hoopis ameeriklasi

Ehk on kõigis nendes „määratlustes“ rohkem kirge ja teadmatust kui tõde. Prantsuse filosoof Joseph Marie de Maistre (1753 – 1821) ütles kord, et iga rahvas väärib oma valitsust, sest muidu ta ju ei oleks neid valinud. Ka ungari rahvas on väärt oma Orbánit, kuna vastasel korral nad poleks teda valinud. Kellelgi pole alust konkreetsetele faktidele tuginedes öelda, et Orbán on Mussolini-sugune fašist, Hitleriga võrreldatav nats ega Ku-Klux-Klani moodi rassist. Vähemalt veel mitte – enne kui ta tõesti sarnaseks muutunud pole.