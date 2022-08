Endine ajakirjanik ja poliitik, saatejuht Heimar Lenk (snd 1946) veedab oma elusügist Põlvas, aga juured on tal Tallinnas Nõmmel. Ta räägib, et 1950-ndate lõpus ja 1960-ndatel kuulati küll palju kohalikku raadiot, aga õnnestus püüda ka paljude lääneriikide jaamade lainesagedusi. Niimoodi jõudsidki tema, ta sõbrad ja pereliikmed Elviseni. „Päev läbi kuulasime raadiot ja õhtuti olime tantsusaalides. Ütleksin, et olime rokilaste põlvkond. Midagi sellist, mis enam kunagi ei kordu,“ kirjeldab ta end ja oma eakaaslasi.