JUHTKIRI | Kallas peab otsustama, narvalased aga mõistma

Kaja Kallas võiks linnavolikogule meenutada, et kuni Venemaa sissetungini tänavu veebruaris suhtusid Eesti riik ja eestlased tõsiasja, et teise maailmasõja tähendus venelastele on teistsugune kui eestlastele, vägagi sallivalt. 9. mai mälestamine pole ühelgi aastal keelatud olnud ja ka Narva „vabastamise“ tähistamist pole takistatud, isegi sel aastal mitte. Ent Putini sõjakuritegude tõttu on narvalastel nüüd põhjust endalt küsida, kas nende vanaisad oleksid tahtnud, et keegi ekspluateeriks nende ajaloolist võitlust niimoodi nagu Putini Venemaa. Kas nad tahaksid, et nende mälestust kasutataks sõja ja vaenu õhutamiseks, veel kümnete tuhandete inimeste hukutamiseks ja miljonitele kannatuste põhjustamiseks? Naiivne oleks loota, et narvalased vastaksid sellele küsimusele üksmeelselt eitavalt, aga äkki aitaks see aspekt arutelu siiski ratsionaalsemale rajale suunata.