Arstiteadlane ja matemaatikaprofessor selgitavad: kolm võtet, mis muudavad pandeemiamudelid teaduse tööriistast propagandavahendiks

Covid-19 puhul on matemaatilist modelleerimist ohtralt kasutatud teatud poliitikate õigustamiseks. Mudelite sisu me siin küsimärgi alla ei sea (kuigi need võivad isegi pärast retsenseerimist olla programmeerimis- või matemaatiliste vigadega), küll aga räägime sellest, et uurimistulemuste tõlgendamine ja esitamine on kaldunud propagandasse.