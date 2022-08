ARVUSTUS | Unustatud eestlaste lood. Näitus, kus saab mustvalgetelt piltidelt sugulasi otsida

Maria Kapajeva väljapanek on arhiiviuurimuse meistriklass. „Üksikud fotod ja muu tühi-tähi“ peaks olema kohustuslik vaatamine kõigile kunstnikele ja (kunsti)ajaloolastele, kes tegelevad arhiivitööga ja võtavad sealt ainest. Kapajeva on koos näituse kujundajatega loonud ühtse installatsiooni, kus on 105 fotot. Need ostis kunstnik kaheksa aastat tagasi Ameerika vahendajalt, kes oli oletanud, et piltidel on eestlased.