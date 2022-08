Zelenskõi kutsub lääneriike üles piire Vene kodanikele täielikult sulgema

Zelenskõi ütleb intervjuus Postile: „Oluliseim sanktsioon Venemaale on piiride sulgemine, sest nad hõivavad võõra riigi territooriumi.“ Ta lisas: „Laske neil elada omas maailmas, kuniks nad oma filosoofiat muudavad.“ Zelenskõi lisas, et piiride sulgemine peaks kehtima ka nendele venelastele, kes on riigist lahkunud sõjaga mitte nõustumise tõttu. Tema sõnul tuleks nad sünniriiki tagasi saata. Ukraina presidendi sõnul mõsitavad venelased vaid sellisel juhul, et ka neil on käimasoleva sõjaga pistmist. Ta nendib, et võibolla tõesti ei saa kogu riigi elanikkonda vastutusele võtta, kuid paneb Vene elanikele südamele, et nemad on praeguse valitsuse valinud ega võitle selle tegude vastu.