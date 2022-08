Erdoğani poliitilised skeemid. Venemaaga arutatakse Bayraktari tehast, USA peab jätma Süüria teemad

Sotši kohtumine kestis neli tundi, mille järel seisis presidentide ühisavalduses, et Putin ja Erdoğan „rõhutasid Venemaa ja Türgi vaheliste siiraste, avameelsete ja usalduslike suhete üliolulisust piirkondliku ja rahvusvahelise stabiilsuse saavutamisel“. Avalduses pöörati tähelepanu ka Süüria territoriaalse terviklikkuse ja poliitilise ühtsuse säilitamise vajalikkusele. Varasemalt on Erdoğani soov olnud tekitada Süüria põhjaosas Türgi piiri äärde 30 kilomeetrine puhvertsoon, mis eeldaks tungimist Süüri aladele. Venemaa toetab aga Süüria riigipead Bashar al-Assadit. Türgi näeb Süüria põhjaosas tegutsevates kurdi võitlejates julgeolekuriski, aga Kreml on kutsunud Ankarat üles Süüriasse sekkumisest hoiduma.