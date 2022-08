PÄEVA TEEMA | Jaak Juske: Venemaa vallutussõda Ukrainas äratas Narva tanki ellu okupatsiooni sümbolina

Tanki toru on suunatud demokraatliku maailma vastu.

Narva on Eesti linn. Jah, aga see pole ajaloos alati nii olnud. Kolm sajandit ei kuulnud Narva Eestimaa koosseisu. Rootsi ajal 17. sajandil sai temast Ingerimaa pealinn, hiljem tsaariajal kuulus linn pikalt Peterburi kubermangu ja liideti Eestimaaga taas alles 1917. aastal. Võiduka vabadussõja tulemusena kuulus kahe ilmasõja vahel Eesti koosseisu ka Narva jõe idakaldal asuv Jaanilinn koos lähiümbrusega. Narvas on alati olnud paljusid rahvuseid ning räägitud mitmeid keeli.