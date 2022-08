Poola lubab „suunata kahurid EL-i poole“, kui riigile toetusi ei maksta

„Oleme näidanud üles maksimaalset head tahet, kuid järeleandmised pole andnud midagi,“ ütles Kaczyński Poola valitsusmeelsele Sieci uudisteportaalile. Kaczyński märkis intervjuus, et kui Euroopa Liit omalt poolt lepingukohustusi ei täida, pole ka Poolal põhjust leppest kinni pidada. Leppe järgi pidi Poola loobuma oma kohtusüsteemide reformimisest, mis allutaks need rangele poliitilisele kontrollile. EL on seisukohal, et nii manipuleeritaks kohtunikega ja reform on vastuolus euroopalike demokraatlike põhimõtetega. Leppe kohaselt makstakse reformidest loobumise korral välja 35 miljardi euro väärtuses toetusi koroonapandeemiast taastumiseks ja riigi uuenduskuuriks.