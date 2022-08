PÄEVA TEEMA | Tõnis Mölder: raskustes pered on üksi jäetud. Koalitsioon ei tegele hinnatõusu probleemidega piisavalt

Hiljutine Helsingin Sanomati uurimus tõestas, et kohati on Eestis toiduainete hinnad kallimad kui põhjanaabrite juures. See on hea näide sellest, et maksuerisused avaldavad selget mõju. Soomes kehtib toiduainetele 14-protsendiline käibemaks, meil aga mitte. Eriti jõulise sammu astus aasta alguses Poola, kes langetas põhitoidukaupade käibemaksu koguni nullini. Seega ei tasu imestada, kui näeme poelettidel just poolakate toodangut.