Eesti keele suhu saanud Vene tudengid on kimbatuses: kas tõesti tuleb tulevik Eestis jätta?

„Tunnen end väga ebakindlalt,“ kirjeldas doktorant Polina Oskolskaia valitsuse otsust, mis seab temagi tuleviku Eestis küsimärgi alla. Juuli lõpus otsustas valitsus, et Venemaalt pärit tudengid ei saa enam Eestis õppimiseks viisat küsida. Kuigi see ei tähenda, et juba siin õppivad tudengid saadetaks kohe kodumaale tagasi, on otsusel mõju ka sellistele noortele, kes on eesti keele kiiresti veatult suhu saanud ja sooviksid just meie riigiga oma tuleviku siduda. Oskolskaia on üks neist.