JUHTKIRI | Plaanielekter ei saa tulla, et jääda

Siin on liiga palju ohumärke, et rahulikult diivanil lesides voolumõõtja tiksumist vaadata.

Riik on halb hinnareguleerija. Liiga kõrge hinna korral jäävad inimesed hätta, aga liiga madala korral kaob huvi arengusse panustada.

Aga näiteks see, et kui konkurentsiamet viimaks hinna kehtestab, ei vasta hind tegelikkusele. Kõrvalloos hoiatab Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets hanitamise eest – tootmiskulud võidakse kunstlikult suureks ajada. Siis jääksid vaesemad pered ikka loodetud toeta.

Tõsi, ka praegune elektribörs on nagu Ameerika mägedel sõit pakkunud nii suuri üllatusi, et isegi Eesti Energia juht Hando Sutter ei suuda mõista, kuidas ülikõrged maksimumhinnad tekivad. Ometi on elekter n-ö sundkaup, mille tarbimist saab tavainimene nagu joogivee või küttegi oma piirata ainult kindla piirini.