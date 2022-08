EESTI PÄEVALEHT UKRAINAS | Putin hävitab Odessat ilma ainsatki pauku tegemata. Kuulsa sadamalinna majandus variseb põrmu

Öö on troopiline ja sume. Ümberringi on täielik vaikus. Odessas elab miljon inimest, aga siin on vaikne nagu kummituslinnas. Meie hotelli pole pikk maa minna, aga juba mõne minuti pärast algab liikumiskeeld. Takso? Ka Bolt on välja surnud. Ei jää midagi muud üle, kui astuma hakata. Sammud kõlavad tühjas suurlinnas liiga valjusti ja võõrikult. Komandanditund algab.