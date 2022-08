KATKEND RAAMATUST | Minu isa Tõnu Kilgas - mees, kes kõndis omapäi, kuid janunes armastuse järele

Isa rääkis alati endale omaselt tõsimeeli, et tegelikult kuulub esimese nn. oma teatri looja au hoopis talle. See asus Tartus, Staadioni tänaval, kus ta koos oma vanemate, Eesti teatri suurkujude, Ellen Kaarma ja Lembit Mägediga koos elas. Tõnu Kilgase poolt ainuisikuliselt asutatud Eesti esimese erateatri nimeks sai Tündri Tõnni Nukuteater. Selles teatris oli tollal palgal vaid üks näitleja – Tõnu Kilgas, parajalt paks poiss, keda koolis seetõttu Tündriks hüüti. Näitleja Tünder tegutses oma teatris veel ka direktori, kunstniku, peanäitejuhi, lavapoisi, piletimüüja ning müügiosakonna juhina. Ta maalis valmis sildid „Tulge Tündri nukuteatrisse!“ ning lasi sõpradel plakatid tänavapostidele ning aedadele kleepida, et inimesed ikka teaks, millal ja kuhu tema etendusi vaatama tulla.